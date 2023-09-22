Москва онлайн пообщается с гостями закрытого показа фильма Александра Велединского "1993"

Фото: кадр из фильма "1993"; режиссер – Александр Велединский; производство – Gate

24 сентября в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ фильма Александра Велединского "1993". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями фильма.

"1993" – экранизации одноименного романа писателя Сергея Шаргунова. Картина расскажет историю одной простой семьи, произошедшую на фоне исторических событий 1993 года.

Роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок и другие.

Фильм выйдет на экраны кинотеатров 28 сентября.

Смотрите прямую трансляцию 24 сентября в 17:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.