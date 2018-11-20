"Мелодия" выпустила запись первого концерта Плетнева

Фото: ТАСС/Павел Смертин
Запись первого концерта Народного артиста РСФСР, композитора и дирижера Михаила Плетнева выпустила музыкальная фирма "Мелодия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Концерт состоялся 31 октября 1979 года в Большом зале Московской консерватории. Прежде запись этого выступления никогда не издавалась на CD и не выходила на пластинке.
"Мы знаем Плетнева и как выдающегося дирижера, создателя одного из лучших в нашей стране оркестров, и как талантливого композитора. Тем более интересны "ранние" записи выдающегося музыканта", – отметили в пресс-службе.
Михаил Плетнев родился 14 апреля 1957 года. В 1979-м он окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Затем выступал по всему миру с сольными программами и известными оркестрами.
27 лет назад Плетнев основал и возглавил Российский национальный симфонический оркестр. Получил известность благодаря исполнению опер "Пиковая дама" Чайковского, "Алеко" и "Франческа да Римини" Рахманинова, "Кармен" Бизе.
Год назад "Мелодия" выпустила запись постановки Дмитрия Чернякова "Руслан и Людмила". Видеозапись "Руслана и Людмилы" была произведена в формате HD в ноябре 2011 года на основной сцене Большого театра.
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