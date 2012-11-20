В Москве организуют ретроспективу фильмов Наумова и Белохвостиковой

В столице организуют ретроспективу фильмов народного артиста СССР, президента Национальной Академии кинематографических искусств и наук России Владимира Наумова и народной артистки РСФСР Наталии Белохвостиковой.

На экране кинозала "Классика" с 30 ноября 2012 по 12 февраля 2013 года зрители увидят известные картины: "Бег", "Мир входящему", "У озера", Скверный анекдот", "Тегеран 43", "Легенда о Тиле" и многие другие, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Показы планируют проводить каждый вторник и пятницу с 19.00.

Ретроспективе фильмов будет предшествовать творческий вечер с Наумова и Белохвостиковой. Он состоится в четверг, 29 ноября, в библиотеке киноискусства. В этот же день в зале "Классика" откроется выставка афиш к фильмам Владимира Наумова. Работы для экспозиции предоставлены Госфильмофондом.

Добавим, что вход на мероприятия бесплатный.