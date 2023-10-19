Скончался актер юмористического тележурнала "Каламбур" Сергей Гладков

Фото: кадр из фильма "Каламбур"; режиссер – Юрий Стыцковский; производство – Calambur Pictures

Умер актер и один из создателей тележурнала "Каламбур" Сергей Гладков. Ему было 60 лет. Об этом сообщается на странице журнала в соцсети "ВКонтакте".

Прощание с артистом состоится 21 октября в Одессе.

Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Он учился на факультете машиностроения и робототехники, тогда же начал создавать первые клоунские проекты. Затем окончил курсы режиссуры и пантомимы.

Актер основал клоунскую группу "Пантофон" в 1985 году. Она стала прообразом "Деревни дураков" и "Магазина Фу". Гладков был соавтором сценария "Деревни дураков" и различных рубрик "Каламбура".

Артист сыграл роль мужика в скетче "Деревня дураков", неудачника в "Баре Каламбур", диспетчера и миссис Бурпл в "Крутом пике" и другие.