Московский армянский театр открыл российский театральный сезон на Кипре

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Второй российский театральный сезон стартовал в Российском центре науки и культуры на Кипре гастролями Московского армянского театра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя труппы Славы Степаняна.

"Мы привезли три спектакля: "Предложение" по произведениям Чехова и детский кукольный спектакль "Три поросенка" будут сыграны на русском языке и сопровождены греческими субтитрами, а комедия "Кубик Рубика или геометрия любви" по мотивам современного армянского драматурга Карине Ходикян "Любовный квадрат" мы покажем на армянском языке с русскими субтитрами", – сообщил Степанян.

Отмечается, что первым будет показан спектакль "Предложение", так как именно он победил на театральном фестивале в Авиньоне. Степанян отметил, что этим достижением театр очень гордится.

В свою очередь, советник-посланник посольства РФ в Республике Кипр Андрей Панюхов заявил о союзническом характере отношений между Россией и Арменией. Член кипрского парламента Варткез Махтесян отметила, что подобный фестиваль – это "отличный пример диалога между культурами".

Ранее стало известно, сколько спектаклей сыграла труппа Большого театра за 2018 год. Выступления посетили 566 тысяч зрителей.