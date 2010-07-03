Московский армянский театр открыл российский театральный сезон на Кипре

Второй российский театральный сезон стартовал в Российском центре науки и культуры на Кипре гастролями Московского армянского театра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя труппы Славы Степаняна.
"Мы привезли три спектакля: "Предложение" по произведениям Чехова и детский кукольный спектакль "Три поросенка" будут сыграны на русском языке и сопровождены греческими субтитрами, а комедия "Кубик Рубика или геометрия любви" по мотивам современного армянского драматурга Карине Ходикян "Любовный квадрат" мы покажем на армянском языке с русскими субтитрами", – сообщил Степанян.
Отмечается, что первым будет показан спектакль "Предложение", так как именно он победил на театральном фестивале в Авиньоне. Степанян отметил, что этим достижением театр очень гордится.
В свою очередь, советник-посланник посольства РФ в Республике Кипр Андрей Панюхов заявил о союзническом характере отношений между Россией и Арменией. Член кипрского парламента Варткез Махтесян отметила, что подобный фестиваль – это "отличный пример диалога между культурами".
Ранее стало известно, сколько спектаклей сыграла труппа Большого театра за 2018 год. Выступления посетили 566 тысяч зрителей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.