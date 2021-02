Мистер Биг не появится в продолжении сериала "Секс в большом городе"

Фото: кадр из многосерийного фильма "Секс в большом городе" (1998–2004), режиссер – Майкл Патрик Кинг

По данным зарубежных СМИ, Крис Нот, исполнивший роль мистера Бига в культовом шоу, не появится в новом проекте And just like that, сообщают "Дни.ру".

В американской прессе предполагали, что героя планировали убрать из истории еще в 2010 году. Сценаристы рассматривали вариант с кончиной персонажа от тяжелой болезни, но так и не решились пойти на этот шаг.

В итоге было принято решение убрать возлюбленного героини Кэрри Брэдшоу из ребута теленовеллы. Некоторые инсайдеры говорят о замене любовной линии, а другие – о том, что Крис Нот просто уже не так привлекателен для образа романтического героя, как раньше.

Ранее создатели нового "Секса в большом городе" прокомментировали слухи о смерти героини. Они заявили, что она не умрет, а просто прекратит общение с главными героями. Таким образом создатели решили вывести из сериала героиню Ким Кэттролл, которая не захотела возвращаться в проект.