Фото: ТАСС/Интерпресс/Руслан Шамуков

Архив группы "Гражданская оборона" выставят на аукцион. Торги состоятся 24 января. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома "Литфонд".

"Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы "Гражданская оборона", – один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании. Представляет коллекционную ценность музейного уровня", – говорится в сообщении.

В архив вошли рукописи, автографы, документы, аудио- и видеопленки, а также редкие фотографии участников группы.

Отмечается, что стартовая цена лота составляет 340-350 тысяч рублей.

Ранее жители Омска в рамках проекта "Великие имена России" предложили присвоить местному аэропорту имя Егора Летова, который умер в 2008 году. Однако на сайте областного правительства 12 ноября появилась информация, что имя Летова не попало в финальную тройку имен для Омского аэропорта.

Весной 2018 года на экраны вышел фильм-концерт "Сияние обрушится вниз" с последнего выступления группы "Гражданская оборона" 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге.

Советская и российская рок-группа "Гражданская оборона" была основана в ноябре 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Музыкальный коллектив являлся одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.