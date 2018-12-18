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18 декабря, 15:50

В Русском музее обнаружили считавшийся утраченным портрет Пушкина

культура

18 декабря, 15:50

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Русском музее обнаружили портрет Александра Пушкина работы Кузьмы Петрова-Водкина, ранее считавшийся утраченным, сообщает ТАСС.

Сам автор счел портрет неудачным и решил уничтожить. Художник отрезал нижнюю часть холста и написал поверх картину "Колхозницы".

Во время обследования под верхним слоем этого полотна сотрудники отдела технологических исследований обнаружили более ранее изображение.

Портрет Пушкина Петров-Водкин написал в 1930-х годах. На сайте музея выложена фотография утраченной картины и приведена выдержка из дневника дочери художника Елены.

В ноябре "Одноклассники" и Русский музей запустили виртуальный проект "Шедевры Русского". О работах рассказывают отечественные звезды. Например, про картину Бориса Кустодиева "Купчиха за чаем" рассказывает актриса Аглая Тарасова.

культура

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