В Русском музее обнаружили считавшийся утраченным портрет Пушкина

В Русском музее обнаружили портрет Александра Пушкина работы Кузьмы Петрова-Водкина, ранее считавшийся утраченным, сообщает ТАСС.
Сам автор счел портрет неудачным и решил уничтожить. Художник отрезал нижнюю часть холста и написал поверх картину "Колхозницы".
Во время обследования под верхним слоем этого полотна сотрудники отдела технологических исследований обнаружили более ранее изображение.
Портрет Пушкина Петров-Водкин написал в 1930-х годах. На сайте музея выложена фотография утраченной картины и приведена выдержка из дневника дочери художника Елены.
В ноябре "Одноклассники" и Русский музей запустили виртуальный проект "Шедевры Русского". О работах рассказывают отечественные звезды. Например, про картину Бориса Кустодиева "Купчиха за чаем" рассказывает актриса Аглая Тарасова.
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