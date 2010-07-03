Скончался старейший солист балета Мариинского театра

Фото: РИА НОВОСТИ/П. Манушин

Старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба театра.

Информацию о дате и месте похорон объявят позднее.

Владимир Лопухов окончил Ленинградское хореографическое училище, более 20 лет служил в Ленинградском Кировском театре оперы и балета (Мариинском театре).

Он был сыном Федора Лопухова – русского и советского артиста балета и балетмейстера, педагога, народного артиста РСФСР.