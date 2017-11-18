В Одесском театре рассказали подробности срыва спектакля Райкина

18 ноября, 18:25
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Срыв спектакля Константина Райкина националистами прокомментировали в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василько.
"Уже не первый раз Райкин в нашем театре, а, по-моему, раз в четвертый. И весной он тоже был. Но почему-то тогда никого не волновало, что он там сказал про Крым. А именно вчера возникла эта непонятная ситуация. Зачем это было сделано?" – цитирует сотрудницу учреждения RT.
Она рассказала, что группа националистов блокировала зрительный зал в течение двух часов. Большая часть зрителей приняли решение не покидать свои места. Концерт начался в 19:27, а атака радикалов – примерно в 20:10.
" Это длилось часов до десяти. Поначалу, когда они со всех входов влетели в зал, многие люди испугались. Кто-то ушел из театра, но основная часть зрителей осталась до самого конца. Когда Райкин вышел уже в сопровождении охраны, милиция встала перед сценой", – рассказала очевидица событий. Она добавила, что радикалы пытались прорваться к артисту, но им не дали пройти. Райкин принес публике извинения за сорванное мероприятие. По словам сотрудницы театра, зрители не были возмущены, они аплодировали актеру и вручили ему цветы.
Женщина добавила, что театр работает в привычном режиме, в учреждении все спокойно и никаких проблем не наблюдается.
Ранее стало известно, что украинские националисты сорвали спектакль Константина Райкина в Одессе. Радикалы пришли в зал, чтобы спросить у артиста, кому принадлежит Крым. Они вступили в перепалку со зрителями. Информация об инциденте распространилась в социальных сетях.
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