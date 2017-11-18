Срыв спектакля Райкина в Одессе обсудили в Сети

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Пользователи Сети обсуждают срыв спектакля Константина Райкина в Одессе.

Накануне несколько десятков украинских радикалов пришли на концерт артиста, чтобы спросить у него, кому принадлежит полуостров Крым. Они зашли в зал и вступили в перепалку со зрителями. Полицейские не препятствовали нарушителям. В результате выступление Райкина пришлось отменить, передает РИА Новости.

Реакция интернет-пользователей на события оказалась неоднозначной. Однако многие раскритиковали радикалов.

Ранее в министерстве культуры РФ прокомментировали критические высказывания Райкина после проверок в театре "Сатирикон", который возглавляет артист.