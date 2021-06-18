Москва онлайн покажет выступление Дианы Арбениной на фестивале "Красная площадь"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

20 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина представит свою новую работу "Снежный барс", прочтет отрывки из нее и раздаст автографы.

Диана Арбенина не только лидер известного музыкального коллектива, она еще и поэт, автор 9 книг. В очередной книге собраны тексты песен, стихи и рассказы о жизни.

Седьмой книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 17 по 20 июня в Москве на Красной площади. На нем представлены тысячи новых художественных, детских и non-fiction-книг, а также музейные и букинистические издания и яркие комиксы. В этом году на фестивале чествуют классиков русской литературы – Федора Достоевского и Николая Некрасова.

Смотрите трансляцию 20 июня в 16:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.