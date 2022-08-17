Москва онлайн покажет закулисье спектакля "Мастер и Маргарита" с Дарьей Мороз

Фото: mgso.moscow

18 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закулисье симфонического спектакля "Мастер и Маргарита", который идет в летнем пространстве "Плюс Дача" в Парке Горького.

Корреспондент Дарья Святенко пообщается с исполнителями главных ролей Дарьей Мороз и Игорем Миркурбановым, а также с дирижером Иваном Рудиным. Они расскажут об особенностях постановки и репетициях.

Смотрите трансляцию 18 августа в 18:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.