Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:38

В Москве в честь Дня защитника Отечества прогремит салют

культура

12:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве прогремит праздничный салют. В программе будет 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. Начало мероприятия на Поклонной горе намечено на 21:00 по местному времени.

Праздничный залп произведут 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗИС-3 образца 1942 года. Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

"Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным", – заявили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Средства автоматизации позволили существенно оптимизировать работу салютных расчетов. В каждую установку уже заложена программа — определено в каком порядке, количестве, и в какое время должно выстрелить то или иное фейерверочное изделие. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика