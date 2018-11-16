Вход на выставку Куинджи в Третьяковской галерее будет бесплатным

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Выставка русского художника-пейзажиста Архипа Куинджи в Государственной Третьяковской галерее будет бесплатной 25 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда "Система", организовывающего акцию.

На экспозиции собрано более 180 картин, этюдов и эскизов из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, региональных собраний и коллекций музеев из стран ближнего зарубежья. Выставка проходит в Инженерном корпусе галереи с 10 до 18 часов.

24 и 25 ноября в России пройдет первый "Культурный марафон", в рамках которого фонд "Система" откроет бесплатный доступ к выставкам и галереям в четырех городах. Участники акции представят экспозицию "Неожиданный Малевич" в Русском музее, крупнейшую в России коллекцию огнестрельного и холодного оружия Тульского государственного музея и собрание Музея Мирового океана в Калининграде.

Ранее стало известно, что аудиогиды Русского музея заговорят голосами отечественных звезд. Виртуальный проект "Шедевры Русского" был запущен музеем совместно с социальной сетью "Одноклассники".