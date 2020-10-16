Кэти Мелуа станет гостем "Ночной смены"

Фото: instagram.com/katiemeluaofficial
Гостем программы "Ночная смена" на телеканале Москва 24 станет британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа. Эфир состоится 16 октября в 0:40 на телеканале Москва 24 в Instagram @the_city24.
Кэти родилась в грузинском городе Кутаиси. Ее отец был практикующим хирургом, и семья часто переезжала из города в город. В итоге они обосновались в Северной Ирландии в Белфасте.
Когда певице было 15 лет, она стала участницей телевизионного конкурса юных талантов под названием "Звезды поднимают носы" и исполнила песню Mari ah Carey Without you. Ее участие было задумано ради шутки, но Кэти победила в конкурсе.
Конец 2003 года стал знаковым для 19-летней Кэти. Ее пригласили выступить на ежегодном представлении Royal Variety, где она встретилась с Queen. Дебютный альбом Мелуа Call Off the Search вышел в Британии в ноябре 2003, а в январе следующего года достиг вершины альбомных чартов.
Мелуа вошла в Книгу рекордов Гиннесcа за исполнение самого глубоководного концерта – 303 метров под уровнем моря на платформе компании Statoil в Северном море в октябре 2006 года.
Ведущая "Ночной смены" Кристина Курума поговорит с Кэти о премьере нового альбома.
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