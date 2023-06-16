Москва онлайн: Давид Виннер пообщается с гостями театральной премии "Хрустальная Турандот"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 июня ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова отправятся в Театр Вахтангова на XXXII церемонию вручения первой театральной премии "Хрустальная Турандот" и пообщаются с гостями мероприятия.

Среди гостей и участников церемонии ожидаются актеры и режиссеры Сергей Маковецкий, Игорь Костолевский, Сергей Женовач, Егор Перегудов, Мария Аронова, Нонна Гришаева, а также общественные и политические деятели.

Смотрите прямую трансляцию 18 июня в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.