Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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11:40

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Москва онлайн: Давид Виннер пообщается с гостями театральной премии "Хрустальная Турандот"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 июня ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова отправятся в Театр Вахтангова на XXXII церемонию вручения первой театральной премии "Хрустальная Турандот" и пообщаются с гостями мероприятия.

Среди гостей и участников церемонии ожидаются актеры и режиссеры Сергей Маковецкий, Игорь Костолевский, Сергей Женовач, Егор Перегудов, Мария Аронова, Нонна Гришаева, а также общественные и политические деятели.

Смотрите прямую трансляцию 18 июня в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культураМосква онлайн
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