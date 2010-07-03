В Москве пройдут заключительные показы оперы-променада "Пиковая дама"

Фото: предоставлено организаторами

Распахнув двери в старинный московский особняк Гончаровых-Филипповых, будьте готовы погрузиться в магию. 18, 21 и 25 мая здесь пройдут заключительные показы оперы-променада "Пиковая дама".

На прогулку по особняку приглашается каждый, кто не боится сделать ставку и испытать судьбу. Но еще на пороге граф Сен-Жермен предупреждает: "Вглядись в свое сердце, чтоб ключ отыскать. С собою возьми только то, что другому не взять..."

Гости здесь – непосредственные участники постановки. Свою первую карту они разыгрывают в баре, ведь вместе с брендом "Онегин" авторы действа создали семь коктейлей по характерам героев. Семь уникальных вкусов и предсказаний. Кто вы? Германн, Графиня, Лизавета Ивановна, Томский, Нарумов, Чекалинский или Сурин?

Фото: предоставлено организаторами

А после сам Александр Пушкин проведет вас по трем этажам усадьбы. Он покажет игорный дом, зимний сад, бальный зал, будуар знатной графини и расскажет мистическую историю Германна. Кстати, в этом году отмечается 185-летие с момента написания повести. Тогда произведение одним своим появлением произвело фурор, а молодые люди в салонах ставили на "тройку, семерку и туз".

Тема карточной "семерки" не так проста, как кажется на первый взгляд: в то время было очень распространено увлечение дворянства астрологией. И считается, что семь основных персонажей Пушкин не только выбрал по числу планет в древней астрологии, но и наделил героев их точными характеристиками.

В продолжение мистической темы по замыслу режиссера Александра Легчакова и сценографа Полины Бахтиной каждый предмет в пространстве особняка дышит, а каждая тень наполнена смыслом. Среди декораций, увлекающих в магический мир Пушкина, можно увидеть "живые" портреты Графини и Сен-Жермена, выполненные в традициях Роберта Уилсона. В то же время костюмы артистов, созданные дизайнером Асей Соловьевой, сохраняют черты эпохи, но современны. В них продумана каждая деталь! Например, на шее Лизаветы Ивановны сверкает миллионом граней кристальное сердечко, на руке Полины – удивительной красоты браслет, а от запонок таинственного графа Сен-Жермена в форме черепа не оторвать глаз.

Фото: предоставлено организаторами

В ярких декорациях музыка Петра Чайковского раскрывается по-новому. Оперные партии исполняют солисты ведущих московских театров и хор, помогает им оркестр из 30 музыкантов. В каждом представлении задействовано 70 исполнителей и два дирижера: один управляет оркестром, второй – певцами, рассредоточенными по 10 комнатам.

В опере-променаде также задействованы актеры Мастерской Дмитрия Брусникина, современная хореография Олега Глушкова, а в одном из составов в роли Германна сам Петр Налич.

"Это особое искусство актера, когда зритель постоянно рядом, буквально внутри спектакля. Полное ощущение, что все разыгрывается персонально для тебя! Голоса потрясающие, музыка, костюмы, свет, декорации, герои! Пушкин и Чайковский рвут струны твоего сердца", – написала в Instagram актриса Екатерина Стриженова после визита на оперу-променад.