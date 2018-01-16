Стала известна причина госпитализации актера Горобченко

16 января, 15:44
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Стала известна причина госпитализации актера Сергея Горобченко.
Врачи диагностировали у артиста панкреатит. Об этом Горобченко сообщил на своей странице в Facebook
"Панкреатит — дело тонкое. Так определили. С каждым может… Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела. Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается – нервы. Ну и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли! Лечение: холод, голод и покой!", – написал он.
Фото: скриншот www.facebook.com
Сергей Горобченко начал сниматься в кино в 1998 году. Популярность к актеру пришла после роли Пети "Рамы" в фильме "Бумер". Он также известен по ролям в картинах "Братья Карамазовы", "Доктор Живаго" и "Марш Турецкого".
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