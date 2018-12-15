В Москве вручили национальную премию "Экзерсис"
В Москве прошла церемония вручения национальной премии "Экзерсис" за достижения в танцевальном спорте и акробатическом рок-н-ролле, сообщает Агентство "Москва".
"Чуть больше года существует Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в обновленном виде, и не могу не отметить тех результатов, которых она уже добилась. В этом году было выиграно рекордное количество медалей на крупнейших международных спортивных соревнованиях", – сказал на церемонии министр спорта России Павел Колобков.
Президент федерации Надежда Ерастова отметила, что за этот год было выиграно 104 медали, треть из них – золотые. Она подчеркнула, что танцевальный спорт отметился победами в пяти чемпионатах мира из семи.
Награждения проходили в номинациях "Спортсмен года", "Меценат года", "Тренер года", "За вклад в развитие спорта".
Награды вручали спортсмен Алексей Немов, председатель комитета Госдумы по физической культуре Михаил Дегтярев, актеры Елена Захарова, Сергей Астахов и Дмитрий Дюжев, а также фигуристы Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. На церемонии выступали иллюзионист Артем Щукин, шестикратные обладатели Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу Константин Самойлов и Анастасия Гусарова, победители всероссийских и международных соревнований по брейк-дансу OBC Crew, команды трюковой хореографии Skillaz.
В ноябре этого года российские спортсмены выиграли чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу. Москвичи показали лучший результат в трех дисциплинах – "М класс-микст", "формейшн-микст" и "формейшн буги-вуги".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: