В Москве вручили национальную премию "Экзерсис"

В Москве прошла церемония вручения национальной премии "Экзерсис" за достижения в танцевальном спорте и акробатическом рок-н-ролле, сообщает Агентство "Москва".



"Чуть больше года существует Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в обновленном виде, и не могу не отметить тех результатов, которых она уже добилась. В этом году было выиграно рекордное количество медалей на крупнейших международных спортивных соревнованиях", – сказал на церемонии министр спорта России Павел Колобков.

Президент федерации Надежда Ерастова отметила, что за этот год было выиграно 104 медали, треть из них – золотые. Она подчеркнула, что танцевальный спорт отметился победами в пяти чемпионатах мира из семи.

Награждения проходили в номинациях "Спортсмен года", "Меценат года", "Тренер года", "За вклад в развитие спорта".

Награды вручали спортсмен Алексей Немов, председатель комитета Госдумы по физической культуре Михаил Дегтярев, актеры Елена Захарова, Сергей Астахов и Дмитрий Дюжев, а также фигуристы Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. На церемонии выступали иллюзионист Артем Щукин, шестикратные обладатели Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу Константин Самойлов и Анастасия Гусарова, победители всероссийских и международных соревнований по брейк-дансу OBC Crew, команды трюковой хореографии Skillaz.

В ноябре этого года российские спортсмены выиграли чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу. Москвичи показали лучший результат в трех дисциплинах – "М класс-микст", "формейшн-микст" и "формейшн буги-вуги".