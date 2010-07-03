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Москва 24

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Культура

13:07

"Браво" выступит в Москве с большим сольным концертом

культура концерты

Фото: предоставлено организаторами

Столичная группа "Браво" остается одним из самых живучих и верных себе грандов русского рока на протяжении вот уже трех с половиной десятилетий. За это время у ее микрофона побывали такие ныне самостоятельные звезды, как Жанна Агузарова и Валерий Сюткин, причем как минимум одним каноническим альбомом – будь то Bravo, "Стиляги из Москвы" или "На перекрестках весны" – может похвастаться каждый из составов группы.

Напомнив о себе отчетной компиляцией "Бравоспектива" и первой авторизованной биографией, в прошлом году группа отметила 35-летие и выпустила 14-ю студийную пластинку Unrealised – козыряющую кавер-версиями песен Майка Науменко и "Машины времени". А если верить бессменному рулевому "Браво" Евгению Хавтану, это "самый концептуальный" из всех ее альбомов.

На очереди – большой сольник в ГлавClub Green Concert.

Когда: 29 ноября, 20:00
Где: ГлавClub Green Concert

Билеты доступны по ссылке.

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