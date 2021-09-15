Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Фото: thebookerprizes.com
В среду, 15 сентября, консультационный комитет Букеровской премии объявил шорт-лист номинантов 2021 года. Об этом сообщает "Мир 24".
В список вошли шесть писателей: Анук Арудпрагасам из Шри-Ланки ("Проход на север"), Дэймон Гэлгут из ЮАР ("Обещание"), Надифа Мохамед из Сомали ("Авантюристы"), а также Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Ричард Пауэрс ("Недоумение"/"Замешательство") и Мэгги Шипстед из США("Великий круг").
"Книги шорт-листа отличают ключевые особенности: это захватывающие истории, это голоса, которые проникают в вашу голову, что отражает опыт чтения в условиях изоляции", – заявили в жюри.
Отмечается, что произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.
Победителя, который получит 50 тысяч фунтов стерлингов, объявят 3 ноября.
Букеровская премия вручается с 1969 года. С 2014 года на нее могут претендовать авторы любой страны мира, но роман должен быть написан на английском языке и официально опубликован в Великобритании в год присуждения награды.
Ранее в Москве впервые вручили премию IBBY-iRead в рамках 37-го Конгресса Международного совета по детской книге. Отмечается, что лауреатами премии стали Чжу Юнсинь из Китая и Марит Торнквист из Нидерландов. Они получили по 200 тысяч юаней, а 150 тысяч будут направлены в помощь некоммерческому проекту по продвижению детского чтения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: