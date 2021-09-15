Объявлен шорт-лист Букеровской премии

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В среду, 15 сентября, консультационный комитет Букеровской премии объявил шорт-лист номинантов 2021 года. Об этом сообщает "Мир 24".

В список вошли шесть писателей: Анук Арудпрагасам из Шри-Ланки ("Проход на север"), Дэймон Гэлгут из ЮАР ("Обещание"), Надифа Мохамед из Сомали ("Авантюристы"), а также Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Ричард Пауэрс ("Недоумение"/"Замешательство") и Мэгги Шипстед из США("Великий круг").

"Книги шорт-листа отличают ключевые особенности: это захватывающие истории, это голоса, которые проникают в вашу голову, что отражает опыт чтения в условиях изоляции", – заявили в жюри.

Отмечается, что произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Победителя, который получит 50 тысяч фунтов стерлингов, объявят 3 ноября.

Букеровская премия вручается с 1969 года. С 2014 года на нее могут претендовать авторы любой страны мира, но роман должен быть написан на английском языке и официально опубликован в Великобритании в год присуждения награды.

Ранее в Москве впервые вручили премию IBBY-iRead в рамках 37-го Конгресса Международного совета по детской книге. Отмечается, что лауреатами премии стали Чжу Юнсинь из Китая и Марит Торнквист из Нидерландов. Они получили по 200 тысяч юаней, а 150 тысяч будут направлены в помощь некоммерческому проекту по продвижению детского чтения.