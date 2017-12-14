Установку памятника Цветаевой одобрили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Памятник поэтессе Марине Цветаевой планируют установить в столице. Инициативу одобрила комиссия Мосгордумы по монументальному искусству.
Монумент должен появиться у школы № 1619, которая носит имя поэтессы, сообщает РИА Новости. Финансировать проект будет гимназия на средства, полученные от своей деятельности. Двое воздержались от голоса, остальные поддержали инициативу, заключил председатель комиссии Игорь Воскресенский.
Памятник возведут также меценату Павлу Третьякову. Установить его собираются в районе парка "Сокольники". Варианты оформления памятного знака или бюста должны проработать в рамках закрытого конкурса. Расходы на проведение конкурса, реализацию, установку объекта и благоустройству прилегающей территории возьмет на себя Автономная некоммерческая организация социальная поддержка ветеранов "Победа" – это 1,5 миллиона рублей.
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