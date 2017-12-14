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Москва 24

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Культура

14 декабря, 11:28

Портрет Сергея Бодрова-младшего появился на фасаде столичной многоэтажки

культура кино город


На одном из фасадов жилого дома в Москве появился портрет Сергея Бодрова-младшего. Актера изобразили в образе Данилы Багрова из культовых фильмов "Брат" и "Брат 2", передает телеканал Москва 24.

Огромное граффити на пять этажей появилось на фасаде дома №34 на Кременчугской улице. Нарисовали его по заказу таинственного поклонника актера двое мастеров граффити Артур Кашак и Илья Соколов.

Художники рассказали, что использовали аэрозольные краски, которые не смываются с течением времени. По их словам, именно это место выбрал сам заказчик. Граффити было согласовано с управдомом, с жителей собирали подписи.

"Брат" и "Брат 2" стали нашумевшими кинокартинами в нулевых. Фильмы Алексея Балабанова посвящены жизни ветерана Первой чеченской войны Данилы Багрова, роль которого исполнил Сергей Бодров-младший. Картины моментально растащили на цитаты. Во всех плеерах зазвучали саундтреки, а главный персонаж стал героем нашего времени.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Москве может появиться памятник актеру Сергею Бодрову-младшему. Он представляет собой бронзовую фигуру актера в образе Данилы Багрова. Перед памятником будет выложена крылатая фраза персонажа "Я думаю, что сила в правде".

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