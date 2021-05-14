На телеканале "Россия" пройдет премьера вокального шоу "Я вижу твой голос"

Фото: пресс-служба телеканала Россия
На телеканале "Россия" 14 мая в 21:00 состоится премьера захватывающей музыкальной игры "Я вижу твой голос". В каждом выпуске проекта участник пытается распознать, кто из игроков на сцене действительно умеет петь, а кто лишь талантливо притворяется.
Звезды шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Диана Арбенина, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков, Анна Седокова, ST, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов, Сергей Мазаев, Аглая Шиловская и JONY – помогут участнику разоблачить лжевокалистов и выиграть 1 миллион рублей. Ведущий вокально-детективного шоу "Я вижу твой голос" – Владимир Маркони.
По правилам шоу в каждом выпуске участник и его звездная команда знакомятся с шестью героями. Тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер или сбежавшая невеста: кто из них настоящий вокалист, а кто обманщик – это и предстоит решить участникам. Задача таинственных незнакомцев – хранить молчание до самого финала, так что звездам опираться на свой музыкальный опыт и интуицию.
Ставки высоки: если лжевокалист дойдет до конца, то солидный денежный приз достанется ему, а если финалист окажется настоящим певцом, то разбогатеет участник. В случае неверного решения он упустит миллион, а звездный советник исполнит свой хит в дуэте с человеком без слуха и голоса.
"Впечатления удивительные: мы и смеялись, и очень напрягались. Мы вспомнили все, что знаем о том, как человек должен стоять, как держать микрофон. И поверьте, я-то точно знаю, как это должно быть. Но надо отдать должное профессиональнейшей команде, которая готовит программу: они сбивали нас с толку всеми способами! Мы запутались, мы были биты", – рассказал Валерий Меладзе.
"Я вижу твой голос" – адаптация популярного шоу I can see your voicе. Это музыкальный квест, в котором участники проводят увлекательное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей. Премьера шоу состоялась в Южной Корее в 2015 году и до сих пор не теряет популярности у корейских зрителей на протяжении уже восьми сезонов. Музыкальное шоу получило номинацию на международную премию Emmy, а сам формат был продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и многие другие.
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