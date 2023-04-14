Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "После импрессионизма"

Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

17 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "После импрессионизма", которая открывается в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Для всех экспозиция будет доступна с 18 апреля по 20 августа.

Выставка позволит понять процесс взаимодействия русского искусства и художественных течений Западной Европы в период становления авангарда и модернизма.

В экспозиции представлены произведения Клода Моне, Жоржа Сера, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Валентина Серова, Казимира Малевича и других авторов.

Смотрите прямую трансляцию 17 апреля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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