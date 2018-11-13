Приставы намерены взыскать с Земфиры 11 тысяч рублей штрафа

Фото: портал Москва 24

Приставы собираются взыскать с Земфиры Рамазановой 11 тысяч рублей за неправильную парковку и неуплату штрафа в срок. В апреле этого года певица была дважды оштрафована за неправильную парковку – на 2,5 и 3 тысячи рублей.

"Мировым судом было вынесено два постановления в отношении Земфиры Рамазановой по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ "Неуплата административного штрафа в срок", – сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

Это правонарушение влечет увеличение суммы штрафов вдвое, следовательно, Земфира должна заплатить 5 и 6 тысяч рублей или 11 тысяч в сумме.

Как сообщал ранее телеканал Москва 24, два года назад суд обязал певицу выплатить задолженность за коммунальные услуги, однако она пока не оплатила долг.

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