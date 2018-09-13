На выставке "Мюнхен-38. На пороге катастрофы" представят более 200 экспонатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

19 сентября в Выставочном зале федеральных архивов состоится торжественное открытие историко-документальной выставки "Мюнхен–38. На пороге катастрофы", приуроченной к 80-й годовщине подписания Мюнхенского соглашения 1938 года. В экспозиции впервые представлены уникальные архивные документы, которые проливают свет на события, послужившие импульсом к началу Второй мировой войны.

"На выставке представят более 200 экспонатов, среди которых будут секретные протоколы, фотографии и раритетные предметы. Материалы повествуют о событиях, которые привели к началу Второй мировой войны. Также посетители увидят немецкую бронзовую медаль "В память 1 октября 1938 года", форму офицера вермахта и пишущую машинку маршала Василия Соколовского", – отметили организаторы.

В создании выставки участвовали ведущие архивы и музеи России. Экспозиция будет представлена до 14 октября 2018 года

Мюнхенское соглашение подписали 30 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер и премьер-министр Италии Бенито Муссолини. Соглашение касалось передачи Германии Судетской области Чехословакии.