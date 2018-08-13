Советским Винни Пухом восхитились в США

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Советский мультфильм про Винни Пуха вызвал восхищение в США. Как отметила кинообозреватель одного из американскх изданий, персонаж в исполнении мультипликаторов СССР стал более простым, странным и детским.
Критик Наталья Винкельман обратилась к этому образу на волне выхода в прокат нового диснеевского фильма "Кристофер Робин" с Юэном Макгрегором в главной роли.
По мнению журналистки, медведь, озвученный Евгением Леоновым, был более забавен, чем американский аналог, сообщает сайт "Комсомольской правды". Особый шарм медведю придают моменты, когда Винни, попадая в неловкую ситуацию, смотрит с экрана на зрителей широко распахнутыми глазами.
Понравилось критику и музыкальное сопровождение мультфильма – простенькие, но в то же время с серьезным смыслом, песенки Пуха об опилках или горшочке с медом. В конце статьи она выразила сожаление, что этот вариант сказки про Винни Пуха почти неизвестен на Западе.
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