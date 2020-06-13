Актер Сергей Масленников скончался на 59-м году жизни

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Российский актер Сергей Масленников ушел из жизни. Ему было 58 лет, смерть артиста подтвердил художественный руководитель петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Михаил Смирнов, передает РИА Новости.

"Дорогие коллеги и друзья Театра "Буфф", с прискорбием сообщаю, что 12 июня ушел из жизни Сергей Масленников (Буфф-2)", – рассказал Смирнов. Причина смерти артиста в настоящий момент не уточняется.

"Очень талантливый, работоспособный, веселый, выдумщик, редкого дарования артист", – делится актриса Ольга Пикало. Она была его однокурсницей.

В 1988 году артист закончил ЛГИТМиК, сейчас носит название Российский государственный институт сценических искусств.