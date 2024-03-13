Умер сыгравший в эпизоде "Звездных войн" актер Калвер – СМИ

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Британский актер Майкл Калвер, который известен по роли Лорта Ниды в пятом эпизоде "Звездных войн", скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет Sun со ссылкой на его агентов.

По информации газеты, актер умер после продолжительной болезни 27 февраля.

Герой Калвера появляется в небольшом эпизоде, где Дарт Вейдер наказывает капитана за упущенный "Тысячелетний сокол". Сцена примечательна финальной фразой Вейдера, который после казни заявляет, что извинения приняты.

Калвер родился 16 июня 1938 года. Его кинокарьера длилась более 50 лет. Зрителю он также известен по ролям в картинах "Возвращение Шерлока Холмса", "Мстители", "Новые Мстители", "Импрессионисты", "Инспектор Морс".