Отечественные IT-решения применяют при строительстве КДЦ "Полярный"

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Специалисты применяют отечественные IT-решения в ходе строительства культурно-досугового центра "Полярный", рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В нем сосредоточится культурная и спортивная жизнь не только местных горожан, но и жителей соседних районов", – рассказал он на форуме "Молодой специалист – строитель будущего".

По его словам, к таким решениям относится цифровая платформа управления строительным проектом, проект для цифровизации закупок, а также специальные RFID-метки, позволяющие отслеживать не только текущее местоположение рабочих на стройке, но и их активность.

Подобные цифровые решения также использовались на образовательном комплексе, который достроили в 2023 году в Молжаниновском районе, добавил Загрутдинов.

КДЦ "Полярный" возводится на месте бывшего одноименного кинотеатра в Южном Медведкове. Здание площадью 1 950 квадратных метров появилось в 1964 году, но последние годы не использовалось. Площадь нового объекта составит почти 8 900 "квадратов".

КДЦ планируют достроить уже в 2024 году. На момент конца 2023 года строители возводили стены и перегородки этажей центра и уже приступали к устройству кровли.

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