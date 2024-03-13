13 марта, 17:15Культура
Отечественные IT-решения применяют при строительстве КДЦ "Полярный"
Фото: stroi.mos.ru
Специалисты применяют отечественные IT-решения в ходе строительства культурно-досугового центра "Полярный", рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
"В нем сосредоточится культурная и спортивная жизнь не только местных горожан, но и жителей соседних районов", – рассказал он на форуме "Молодой специалист – строитель будущего".
По его словам, к таким решениям относится цифровая платформа управления строительным проектом, проект для цифровизации закупок, а также специальные RFID-метки, позволяющие отслеживать не только текущее местоположение рабочих на стройке, но и их активность.
Подобные цифровые решения также использовались на образовательном комплексе, который достроили в 2023 году в Молжаниновском районе, добавил Загрутдинов.
КДЦ "Полярный" возводится на месте бывшего одноименного кинотеатра в Южном Медведкове. Здание площадью 1 950 квадратных метров появилось в 1964 году, но последние годы не использовалось. Площадь нового объекта составит почти 8 900 "квадратов".
КДЦ планируют достроить уже в 2024 году. На момент конца 2023 года строители возводили стены и перегородки этажей центра и уже приступали к устройству кровли.
"Мой район. Обратная связь": мастера обновили дом на Полярной улице
Читайте также
- Бочкарев: в Москве до 2027 года введут 32 объекта культуры
- Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы