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Культура

11:57

Горан Брегович отметит в Москве 25-летие "Андерграунда"

культура концерты

Фото: Сергей Мухин

Горана Бреговича знают как серийного напарника Эмира Кустурицы, написавшего музыку к "Времени цыган", "Аризонской мечте" и "Андерграунду", а также песни, которые исполняли звезды калибра Игги Попа и Сезарии Эворы. И это лишь избранные фрагменты полувековой карьеры Бреговича, с конца 1990-х возглавляющего Wedding and Funeral Orchestra имени себя.

Не так давно он напомнил о себе новым альбомом Three Letters from Sarajevo (Opus 1) – любовным посланием уникальной истории, культуре и трем религиям его родного города.

Ну а в ГлавClub Green Concert великий босниец вернется, чтобы отметить юбилей одной из своих главных работ – "Андерграунду" (а, стало быть, и его саундтреку) исполняется 25 лет.

Когда: 15 февраля
Где: ГлавClub Green Concert

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