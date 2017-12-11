Назван лучший ужастик года

Кадр из фильма "Сырое". Реж. Джулия Дюкорно
Американский журнал Rolling Stone составил рейтинг из лучших фильмов ужасов уходящего года. Первое место заняла картина о студентках-каннибалках "Сырое" французского режиссера Джулии Дюкорно, передает "Лента.ру".
Речь в фильме идет о молодой вегетарианке, поступившей в ветеринарный колледж. Пройдя студенческий ритуал, в который входит поедание сырого мяса, она ощутила непреодолимое желание питаться человечиной. Лента получила приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на Каннском кинофестивале.
В топ рейтинга также попал американский хоррор "Прочь" режиссера Джордана Пила. Это история о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда парень узнает, что представители "высшего общества" – закоренелые расисты.
Третье место досталась картине "Гончие любви", рассказывающей о паре, которая похищает, подвергает насилию и убивает старшеклассниц.
В топ-10 лучших также вошли ужастики "Смертоносная земля", "Февраль", "Сплит", "Оно приходит ночью", "Дары смерти" и "Очень темные времена". На последнем месте топ-10 фильм "Мама!" Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс в главной роли.
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