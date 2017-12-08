В США назвали главные фильмы 2017 года

8 декабря, 20:09
Фото: IMDb
Американский институт киноискусства (AFI) назвал главные фильмы 2017 года. В список попали "Зови меня своим именем" об однополой любви, "Секретное досье" о свободе прессы, "Дюнкерк" о Второй мировой войне, "Чудо-женщина" о супергероине из вселенной DC Comics.
В ежегодный перечень AFI также вошел психологический триллер "Прочь", затрагивающий расовую тему.
Критики также выбрали фильм о взрослении "Леди Птица", романтическую комедию "Любовь – болезнь", фэнтези "Форма воды", черную комедию "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" и социальную драму "Проект "Флорида".
В список лучших сериалов вошли "Игра престолов", "Очень странные дела", "Большая маленькая ложь" и "Рассказ служанки".
Эксперты института традиционно предпочитают не выбирать единственного победителя, а составляют список лучших фильмов. В январе 2018 года станут известны претенденты на "Оскар".
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