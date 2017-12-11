Мария Шукшина возвращается на Первый канал с новой программой

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Телеведущая и актриса Мария Шукшина, которая долгие годы вела передачу "Жди меня" на Первом канале, вернется в эфир после трехлетнего перерыва. Зрители смогут увидеть новую программу с ней уже в января будущего года.
"Я буду вести передачу на Первом канале. Рабочее название передачи – "Рецепты Счастья". В эфире с января", – написала ведущая на своей страничке в Instagram, передают "Аргументы недели".
Также Шукшина рассказала в соцсети, что все началось с вещего сна ее подписчицы. Пользовательнице приснилось, как Шукшина ведет передачу на телевидении, а на следующий день ведущей позвонили, чтобы сообщить о новой программе с ее участием.
С 1999 года Мария Шукшина вела передачу "Жди меня" в дуэте с Игорем Квашой, а после его смерти в 2012 году – с Михаилом Ефремовым. Она снялась более чем в 40 фильмах, среди которых знаменитая лента "Печки-лавочки", которую снял отец актрисы Василий Шукшин.
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