Обновленная экспозиция с произведениями Матисса и Гогена открывается в Пушкинском музее

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пушкинский музей 11 ноября открывает обновленную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, которая была недоступна для посещения более шести месяцев. Посетители увидят картины импрессионистов и постимпрессионистов из коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова, а также другие произведения живописи, скульптуры и керамики из собрания музея в новом прочтении, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"Постоянная экспозиция Галереи станет продолжением рассказа о московском коллекционировании, начатого на выставке "Щукин. Биография коллекции", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также появятся тематические залы, посвященные отдельным жанрам или мотивам.

"Работы мастеров, которым ранее уделялось не так много внимания, смогут прозвучать по-новому. Более широко будут представлены произведения импрессионистов, а также изменен принцип показа коллекции скульптуры, включая работы Огюста Родена", – сказали в пресс-службе.

Как отмечается, важной для экспозиции стала тема коллекционирования.

Ранее сообщалось, что в галерее "Метро" на станции "Выставочная" открылась фотовыставка в честь 210-летия транспортного ведомства. На ней представлено более 50 архивных и современных снимков.

Представленные на выставке фотографии отражают историю развития транспорта в России. Экспозиция разделена на несколько тематических блоков. Гости могут увидеть снимки, на которых запечатлены открытие движения по Крымскому мосту, современные транспортные лаборатории, тренажеры и студенческие мероприятия. Выставка будет работать до 21 ноября.