Онлайн-каталог московских музеев пополнили новые экспонаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интернет-каталог столичных музеев "Музейная Москва онлайн" пополнился новыми экспонатами. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

"А вы знаете про портал "Музейная Москва онлайн"? Можно не выходя из дома смотреть экспонаты столичных музеев, составлять из них альбомы, заказывать изображения высокого разрешения", – написал мэр города.

Он добавил, что в каталоге появились 10 тысяч новых экспонатов, всего же их больше 37 тысяч.

Особенный вклад в развитие онлайн-коллекции внес Музей Москвы. Благодаря ему на портале находится более семи тысяч оцифрованных экспонатов. Так, недавно были добавлены фотографии с выставки "Ткани Москвы". Также на странице музея опубликованы архивные фотографии Юрия Гагарина, фотографии столицы и многое другое, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Более 800 экспонатов внес в коллекцию "Мультимедиа Арт Музей". В каталог входят фотографии Михаила Грачева из серии "Советская повседневная жизнь. 1930–1960-е годы". Еще одна новая экспозиция каталога – выставка к 100-летию классика российской фотографии Евгения Умнова.

Онлайн-коллекцию также пополнили Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Музей Зеленограда, Московский литературный музей-центр Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Государственный музей керамики и усадьба Кусково XVIII века и другие.

В каталоге "Музейная Москва онлайн" пользователи могут посмотреть уникальные экспонаты камерных музеев и коллекции самых посещаемых площадок.

"Пополнение каталога и открытие новых онлайн-выставок позволит познакомиться со всем многообразием московских музеев", – рассказали в департаменте культуры города Москвы.

Ранее по просьбам москвичей были оцифрованы и выложены в интернет редкие книги, рукописи, монографии и дневники. Их можно найти на порталах "Музейная Москва онлайн", "История России в фотографиях", а также на сайтах Музея Маяковского, Дома-музея Марины Цветаевой и других.

Также были созданы QR-коды для экспонатов столичных музеев. YouTube-каналы появились у Московского музея современного искусства, Музея космонавтики, Дарвиновского музея и Государственной галереи на Солянке.

