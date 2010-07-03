"Моя Планета. Сокровища России": выставка в "Музеоне" покажет, чем гордится наша страна

Фото: moya-planeta.ru

12 июня в парке искусств "Музеон" откроется выставка фотографий "Моя Планета. Сокровища России", организованная телеканалом "Моя Планета", которая покажет, чем гордятся наша страна и ее жители.

Каждый год главный российский познавательный канал о путешествиях проводит фотоконкурс, посвященный красивейшим местам нашей страны и людям, ее населяющим. В 2019 году тема фотоконкурса – национальные и культурные символы России. Богатейшая культура народов во всем ее многообразии и самобытности. Места, которые вдохновляют на открытия и дают энергию для новых свершений: природные памятники, уникальные ландшафты, территории, связанные с важными историческими событиями, паломничеством и многим другим. Население далеко не каждой страны имеет столько поводов для гордости за свою родину, сколько есть у людей России.

"Весной "Моя Планета" объявила конкурс, участником которого мог стать любой желающий. Нам прислали более четырех тысяч фотографий из разных частей нашей необъятной страны. Мы собрали лучшее – работы, которые помогают открыть нашу страну заново, продемонстрировать ее величие и многообразие. Особенно ценно, что открытие экспозиции пройдет 12 июня, в этот знаменательный день для России. Уверен, что эти фотографии не оставят никого равнодушным и в очередной раз пробудят чувство гордости за нашу страну", – рассказал главный редактор "Моей Планеты" Николай Табашников.

Экспозицию из 42 фотографий составляют работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба "Моя Планета". Проект стартует в Москве и Нижнем Новгороде 12 июня и далее пройдет еще в четырех городах России и в Казахстане. Города проведения выставки "Моя Планета. Сокровища России": Москва (12 июня – 12 июля), Нижний Новгород (12 июня – 12 июля), Нур-Султан (13 июня – 5 июля), Воронеж (июнь), Калининград (13 июля – 31 июля), Новосибирск (22 июля – 29 августа), Москва, аэропорт Шереметьево (август), Санкт-Петербург (5 сентября – 5 октября).

Детали и некоторые работы доступны по ссылке.