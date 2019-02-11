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11 февраля, 20:39

Актер сериала "Глухарь" Станислав Житарев попал в больницу

культура

11 февраля, 20:39

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Фото: кадр из сериала "Глухарь"; Режиссер - Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Рустам Уразаев, Юрий Попович

Артист театра "Ленком" 72-летний Станислав Житарев был госпитализирован в понедельник из-за обострения радикулита. Об этом сообщил заместитель директора театра Сергей Вольтер.

"Один из старейших артистов нашего театра, исполнительный директор Фонда Евгения Леонова Станислав Житарев госпитализирован сегодня из-за обострения хронической болезни – радикулита", – сказал он, передает РИА Новости.

Станислав Житарев с 1977 года работает в Ленкоме. За последние 10 лет снялся в таких фильмах, как "Любовь-морковь 3", "Хоккейные игры", "Снайперы: Любовь под прицелом".

культура

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