Мемориальную квартиру семьи Маяковского собираются открыть в Москве осенью

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Мемориальную квартиру, в которой жили мама и сестры поэта Владимира Маяковского, собираются открыть к концу сентября – началу октября 2018 года, рассказал директор Государственного музея Маяковского Алексей Лобов.

"Мы создаем музейный кластер Красная Пресня. Из этой квартиры у нас сохранилась практически вся мебель, сохранилось много предметов интерьера", – цитирует его РИА Новости. Директор музея пояснил, что это трехкомнатная квартира, две комнаты восстанавливают, а одну оставят для мероприятий.

По его словам, посетители экспозиции смогут узнать о матери Маяковского, оберегавшей все, что писал ее сын, и его сестре Людмиле – художнице по тканям. Лобов добавил, что музейное пространство разместят в Студенецком переулке.

В 2018 году исполняется 125 лет со дня рождения поэта-футуриста Владимира Маяковского. К этой дате музеи организуют выставки, посвященные ему и его творчеству. Здание Государственного музея Маяковского в Лубянском проезде закрыли на реконструкцию, при этом открыта мемориальная "Квартира на Большой Пресне".