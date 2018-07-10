Мемориальную квартиру семьи Маяковского собираются открыть в Москве осенью

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Мемориальную квартиру, в которой жили мама и сестры поэта Владимира Маяковского, собираются открыть к концу сентября – началу октября 2018 года, рассказал директор Государственного музея Маяковского Алексей Лобов.
"Мы создаем музейный кластер Красная Пресня. Из этой квартиры у нас сохранилась практически вся мебель, сохранилось много предметов интерьера", – цитирует его РИА Новости. Директор музея пояснил, что это трехкомнатная квартира, две комнаты восстанавливают, а одну оставят для мероприятий.
По его словам, посетители экспозиции смогут узнать о матери Маяковского, оберегавшей все, что писал ее сын, и его сестре Людмиле – художнице по тканям. Лобов добавил, что музейное пространство разместят в Студенецком переулке.
В 2018 году исполняется 125 лет со дня рождения поэта-футуриста Владимира Маяковского. К этой дате музеи организуют выставки, посвященные ему и его творчеству. Здание Государственного музея Маяковского в Лубянском проезде закрыли на реконструкцию, при этом открыта мемориальная "Квартира на Большой Пресне".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: