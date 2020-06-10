Автофестиваль Drive Live в парке "Яхрома" начнется 4–5 июля

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Drive Live – самый безопасный фестиваль этого лета – откроется 4–5 июля и продлится в течение нескольких уик-эндов. Грандиозный музыкальный автомарафон откроют своими сольными концертами Гарик Сукачев и Григорий Лепс.
Всем очевидно, что фестивали и опен-эйры в привычном их виде этим летом невозможны, а онлайн-концерты не позволяют прочувствовать атмосферу полноценного выступления да и порядком поднадоели. Поэтому компания SHOWRMA представляет автофестиваль, на котором не будет нарушаться социальная дистанция, настроение гостей не испортит непогода, а наслаждение от выступления любимых артистов вживую будет максимальным.
4 и 5 июля на огромном автомобильном полигоне парка "Яхрома" будет построена настоящая фестивальная сцена с экранами, которые обеспечат всем гостям комфортный просмотр концертов из любой точки площадки Drive Live. Слушать выступления можно будет двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну.
Также для удобства зрителей будут организованы различные активности и фуд-корт. С помощью специального мобильного приложения посетители смогут заказать еду и напитки прямо к своему автомобилю, а также онлайн занять виртуальную очередь в санитарную зону.
4 июля фестиваль откроется выступлением Гарика Сукачева, а 5 июля эстафету перехватит Григорий Лепс. Артисты представят специально для гостей новые программы. Фестиваль Drive Live – уникальное и эксклюзивное событие, рассчитанное всего на 500 автомобилей.
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