Умер актер Дуэйн Хикман

Фото: кадр из сериала "Успех Доби Гиллис"; режиссеры – Родни Амато, Гай Скарпитта; производство – 20th Century Fox Television

Американский актер, продюсер и режиссер Дуэйн Хикман умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Причиной смерти Хикмана стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона, которой актер страдал долгие годы.

Дуэйн Хикман родился в 1934 году. С 1940-х годов он начал актерскую карьеру на телевидении. Наибольшую известность Хикману принесло участие в сериалах "Одинокий рейнджер", "Она написала убийство", а также в фильме "Ночь в Роксбери". С 1980-х годов он занимался производством собственных телепроектов.