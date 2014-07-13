Баста, IOWA и FEDUK выступят на суперфинале молодежного проекта в "Сокольниках"

Фото: Валентин Янковой/предоставлено пресс-службой

13–14 июля в парке "Сокольники" пройдет суперфинал масштабного молодежного проекта – яркий микс музыки, уличных видов спорта и современного творчества. Фестиваль завершит мероприятия сезона-2019 и объединит десятки тысяч активных юношей и девушек на одной площадке. Специальные музыкальные гости события – Баста, IOWA, Алексей Воробьев, FEDUK и другие. Вход свободный.

Международный молодежный проект в этом году объединил более 200 тысяч самых активных и амбициозных людей из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Украины, Киргизии и Грузии вокруг трендовых направлений спорта и творчества. В 2019 году ими стали футбол, стритбол, киберспорт, вокал, рэп, танцы, блогинг, волонтерство, фото и кулинария.

Позади остались отборочные этапы по спортивным направлениям в 32 городах России и СНГ, пять масштабных фестивалей в Алма-Ате, Саратове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Фестиваль в "Сокольниках" обещает ярко завершить сезон этого года.

Всех финалистов проекта ожидает интенсив-программа в Москве с мастер-классами, репетициями и тренингами от известных профессионалов своего дела. Победители получат спортивно-развлекательную поездку в Испанию, контракты на продюсирование, поездку на крупнейшие международные турниры по киберспорту, грант на реализацию волонтерского проекта в размере одного миллиона рублей и многое другое. Также один из финалистов творческих направлений получит специальный приз – такие призы дадут возможность для развития и старта профессиональной карьеры.

Программа

В распоряжении участников и гостей площадки для финального этапа по футболу и стритболу будут большая сцена, зона для автограф-сессий и много других активностей. Также у гостей будет возможность заказать еду из фуд-траков.



Спорт

На спортивных площадках 13 июля пройдут региональные финалы по футболу и стритболу, а 14-го – Суперфинал. За главный приз поборются лучшие из более чем 80 тысяч участников, принимавших участие в сезоне-2019. Финалистов поддержат наставники спортивных направлений – Евгений Савин и Тимофей Мозгов.

Для тех, кто не привык смотреть, а готов действовать здесь и сейчас, будет организована спортивная зона с панна-футболом. Для лучших танцоров начнет работу dance-зона, где пройдут решающие этапы проекта: танцы в номинациях "Соло" и "Дуэт".

Интерактив

Площадка проекта превратится в одно большое интерактивное пространство. Каждый гость сможет проголосовать за понравившуюся работу на фотовыставке, поучаствовать в квесте, за прохождение которого можно получить подарки. На фестивале будут работать яркие и интересные площадки от партнеров проекта. Это мейкап-станция, пляжная зона со скимбордингом, "Супермаркет вакансий", где любой желающий сможет получить консультацию по вопросам, связанным с карьерой. В корнере косметического бренда все желающие смогут сделать безупречный макияж, украсить свое тело временными тату, познакомиться с корейскими продуктами и узнать, как легко можно начать свой собственный бьюти-бизнес. Также будет установлена площадка с развлекательной программой, в которой каждый желающий сможет попробовать себя в качестве курьера и выиграть ценные призы!

Автограф-сессии

У гостей будет возможность сделать памятные снимки в фотозоне и отправиться на автограф-сессию видеоблогера Мари Сенн – одного из наставников проекта. Ей и другим известным по социальным сетям лицам можно будет задать вопросы о профессии и сделать совместные селфи. Для поклонников спорта организаторы подготовили отдельный сюрприз: все желающие смогут пообщаться, сфотографироваться и взять автографы у наставников Евгения Савина и Тимофея Мозгова.

Главная сцена

В течение дня гостей вокруг себя будет объединять главная сцена фестиваля. В рамках шоу-программы выступят финалисты творческих направлений с яркими номерами, которые они совместно с наставниками и экспертами готовили накануне мероприятия. Задавать ритм вечеру будет диджей, также пройдут баттлы по битбоксу и танцам, выступят победители и финалисты прошлых лет и команды по чирлидингу.

Хедлайнеры и специальные гости:

13 июля – IOWA, FEDUK, Алексей Воробьев.

14 июля – Баста, Мари Сенн, Дима Пермяков, NOLA.

Больше информации о проекте можно найти на официальном сайте.