Баста, IOWA и FEDUK выступят на суперфинале молодежного проекта в "Сокольниках"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Валентин Янковой/предоставлено пресс-службой
13–14 июля в парке "Сокольники" пройдет суперфинал масштабного молодежного проекта – яркий микс музыки, уличных видов спорта и современного творчества. Фестиваль завершит мероприятия сезона-2019 и объединит десятки тысяч активных юношей и девушек на одной площадке. Специальные музыкальные гости события – Баста, IOWA, Алексей Воробьев, FEDUK и другие. Вход свободный.
Международный молодежный проект в этом году объединил более 200 тысяч самых активных и амбициозных людей из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Украины, Киргизии и Грузии вокруг трендовых направлений спорта и творчества. В 2019 году ими стали футбол, стритбол, киберспорт, вокал, рэп, танцы, блогинг, волонтерство, фото и кулинария.
Позади остались отборочные этапы по спортивным направлениям в 32 городах России и СНГ, пять масштабных фестивалей в Алма-Ате, Саратове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Фестиваль в "Сокольниках" обещает ярко завершить сезон этого года.
Всех финалистов проекта ожидает интенсив-программа в Москве с мастер-классами, репетициями и тренингами от известных профессионалов своего дела. Победители получат спортивно-развлекательную поездку в Испанию, контракты на продюсирование, поездку на крупнейшие международные турниры по киберспорту, грант на реализацию волонтерского проекта в размере одного миллиона рублей и многое другое. Также один из финалистов творческих направлений получит специальный приз – такие призы дадут возможность для развития и старта профессиональной карьеры.
В распоряжении участников и гостей площадки для финального этапа по футболу и стритболу будут большая сцена, зона для автограф-сессий и много других активностей. Также у гостей будет возможность заказать еду из фуд-траков.
Спорт
На спортивных площадках 13 июля пройдут региональные финалы по футболу и стритболу, а 14-го – Суперфинал. За главный приз поборются лучшие из более чем 80 тысяч участников, принимавших участие в сезоне-2019. Финалистов поддержат наставники спортивных направлений – Евгений Савин и Тимофей Мозгов.
Для тех, кто не привык смотреть, а готов действовать здесь и сейчас, будет организована спортивная зона с панна-футболом. Для лучших танцоров начнет работу dance-зона, где пройдут решающие этапы проекта: танцы в номинациях "Соло" и "Дуэт".
Интерактив
Площадка проекта превратится в одно большое интерактивное пространство. Каждый гость сможет проголосовать за понравившуюся работу на фотовыставке, поучаствовать в квесте, за прохождение которого можно получить подарки. На фестивале будут работать яркие и интересные площадки от партнеров проекта. Это мейкап-станция, пляжная зона со скимбордингом, "Супермаркет вакансий", где любой желающий сможет получить консультацию по вопросам, связанным с карьерой. В корнере косметического бренда все желающие смогут сделать безупречный макияж, украсить свое тело временными тату, познакомиться с корейскими продуктами и узнать, как легко можно начать свой собственный бьюти-бизнес. Также будет установлена площадка с развлекательной программой, в которой каждый желающий сможет попробовать себя в качестве курьера и выиграть ценные призы!
Автограф-сессии
У гостей будет возможность сделать памятные снимки в фотозоне и отправиться на автограф-сессию видеоблогера Мари Сенн – одного из наставников проекта. Ей и другим известным по социальным сетям лицам можно будет задать вопросы о профессии и сделать совместные селфи. Для поклонников спорта организаторы подготовили отдельный сюрприз: все желающие смогут пообщаться, сфотографироваться и взять автографы у наставников Евгения Савина и Тимофея Мозгова.
Главная сцена
В течение дня гостей вокруг себя будет объединять главная сцена фестиваля. В рамках шоу-программы выступят финалисты творческих направлений с яркими номерами, которые они совместно с наставниками и экспертами готовили накануне мероприятия. Задавать ритм вечеру будет диджей, также пройдут баттлы по битбоксу и танцам, выступят победители и финалисты прошлых лет и команды по чирлидингу.
Хедлайнеры и специальные гости:
13 июля – IOWA, FEDUK, Алексей Воробьев.
14 июля – Баста, Мари Сенн, Дима Пермяков, NOLA.
Больше информации о проекте можно найти на официальном сайте.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: