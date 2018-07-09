Кинетические скульптуры из цветов покажут в "Аптекарском огороде"

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Необычная эковыставка кинетической скульптуры "Обновление" откроется 12 июля в Ботаническом саду МГУ.

В "Аптекарском огороде" покажут оригинальные композиции из цветов художницы Анастасии Дубач. Мероприятие запланировано в рамках Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS.

Основной темой выставки заявлена окружающая среда и забота о ней. В центре внимания взаимосвязь элементов в мире и баланс между одушевленным и неодушевленным.

Посетителям представят пульсирующее человеческое сердце из цветов, череп с шевелящейся травой, дышащие легкие и еще ряд кинетических скульптур, напоминающих по форме внутренние органы человеческого тела. Ритмически сокращаясь, объекты повторяют движения живого организма.

Дубач делает акцент на природных материалах. Используя ветки, кору, цветы и глину, художница создает образы разрушенного человеческого организма. Вопреки произошедшим метаморфозам смерти это тело снова дышит и двигается, демонстрируя новый виток обновленной жизни.