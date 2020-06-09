Заявки на конкурс Фестиваля уличных мультфильмов будут принимать до 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на конкурс Фестиваля уличных мультфильмов продлится до 30 сентября 2020 года. Участие смогут принять школьники, студенты колледжей и родители.

Согласно условиям конкурса, в мобильном приложении или видеоредакторе необходимо создать мультфильм продолжительностью до 5 минут.

Участников не ограничивают в использовании мультипликационных техник и тем, но авторов работ об экологии и спорте и создателей кукольных или пластилиновых мультфильмов отметят отдельно.

Согласно регламенту, победителей выберет жюри в составе режиссеров и мультипликаторов. Результаты объявят не позднее 15 октября, а за лучшие работы вручат ценные призы.

Ранее сообщалось, что компании из Москвы примут участие в международном кинорынке MIFA. Это событие организовывают для производителей контента, продюсерские центры, дистрибьюторов и поставщиков оборудования.

