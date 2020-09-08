TVoя Москва расскажет, как развиваются лайфстайл-направления в телеграм-журналистике

Фото: depositphotos/Mactrunk

12 сентября в Центре документального кино выступят основательницы популярного телеграм-проекта "Антиглянец" Юлия Пош, Татьяна Столяр и Наталия Архангельская.

Они расскажут слушателям:



о Telegram как протесте против традиционных медиа;

о попытках запретить Telegram;

о развитии лайфстайл-направления в телеграм-журналистике;

о соревновании с традиционными медиа за героев и эксклюзивы, цитируемость;

о работе с Telegram и бизнесе.

Мастер-класс пройдет в рамках образовательного проекта TVoя Москва . Каждую субботу вас ждут встречи с практиками медиарынка, которые помогут выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 12 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.