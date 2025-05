Фото: ТАСС/Pa Photos/Dennis Van Tine

Аль Пачино сыграет в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), сообщил журнал Variety.

Премьера картины запланирована на август 2019 года. События ее происходят в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов, а сюжет построен вокруг убийства супруги режиссера Романа Полански – Шэрон Тейт.

Фильм посвящен истории экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Их роли исполнят Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.

Аль Пачино сыграет агента Далтона по имени Марвин Шварц. Это первая работа актера с Тарантино, при том, что ДиКаприо и Питт уже снимались у него.