Стали известны фильмы-победители "Золотого глобуса"

8 января, 13:04
Фото: AP/Matt Sayles
Премию "Золотой глобус" в номинации "лучший фильм-драма" получила картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Кроме того, фильм получил награду за сценарий и за роль второго плана. А сыгравшая в нем Фрэнсис Макдорманд признана лучшей актрисой в драматическом фильме, сообщает "Интерфакс".
В основе сюжета ленты − история матери-одиночки, которая вступает в борьбу с полицией своего города. Она считает, что правоохранители не пытаются раскрыть убийство ее дочери.
В категории "Комедия или мюзикл" победителем стал фильм "Леди Берд", а лучшим мини-сериалом оказалась работа "Большая маленькая ложь" с участием Николь Кидман. "Золотый глобусы" получили также сериалы "Рассказ служанки" и "Удивительная миссис Майзел".
Ранее награду в номинации "лучший фильм на иностранном языке", на которую претендовала картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получила немецкая кинолента "На пределе".
75-я церемония вручения "Золотого глобуса" состоялась в Лос-Анджелесе 7 января.
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