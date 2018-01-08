Стали известны фильмы-победители "Золотого глобуса"

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Премию "Золотой глобус" в номинации "лучший фильм-драма" получила картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Кроме того, фильм получил награду за сценарий и за роль второго плана. А сыгравшая в нем Фрэнсис Макдорманд признана лучшей актрисой в драматическом фильме, сообщает "Интерфакс".

В основе сюжета ленты − история матери-одиночки, которая вступает в борьбу с полицией своего города. Она считает, что правоохранители не пытаются раскрыть убийство ее дочери.

В категории "Комедия или мюзикл" победителем стал фильм "Леди Берд", а лучшим мини-сериалом оказалась работа "Большая маленькая ложь" с участием Николь Кидман. "Золотый глобусы" получили также сериалы "Рассказ служанки" и "Удивительная миссис Майзел".

Ранее награду в номинации "лучший фильм на иностранном языке", на которую претендовала картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получила немецкая кинолента "На пределе".

75-я церемония вручения "Золотого глобуса" состоялась в Лос-Анджелесе 7 января.