Актера Ивана Бортника готовят к операции

Врачи оценивают состояние здоровья народного артиста России Ивана Бортника как стабильное. Его готовят к операции, сообщили в Театре на Таганке.

"Иван Бортник в больнице, его готовят к операции, состояние, по оценке врачей, стабильное", – цитирует собеседницу ТАСС. Диагноз, поставленный актеру не уточняется.

Ранее сообщалось, что Бортника госпитализировали с кровотечением и переломом шейки бедра.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. Начал обучение в ГИТИС, затем перевелся в Щукинское училище, которое окончил в 1961 году. Начал работу в Московском драматическом театре имени Гоголя.

В 1967 году артист перешел в труппу Любимова Театра на Таганке, дружил с Владимиром Высоцким. Известен ролями в спектаклях "Пугачев", "Мать", "На дне" и других.